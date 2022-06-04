“10,865 كلم” تهدد “صقور الجديان” أمام “موريتانيا”





رصد سبورتاق رحلة تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، استعدادا لتصفيات أمم افريقيا “ساحل العاج 2023” التي يستهلها صقور الجديان مساء اليوم السبت بمواجهة المنتخب الموريتاني بنواكشوط لحساب الجولة الأولى ثم يعقبها باستضافة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثامن من يونيو الجاري…..سبورتاق” وخلال تسليطه الضوء على رحلة تحضيرات المنتخب التي بدأت بمعسكر داخلي بمدينة جياد الصناعية يوم “السبت 21 مايو 2022” وتواصلت بمعسكر بالعاصمة المغربية الرباط قبل الوصول فجر يوم “الأربعاء الأول من يونيو 2022″، رصد المسافات الشاسعة التي قطعها المنتخب ابان التحضيرات الداخلية والخارجية والتي تجاوزت “10 ألف كلم” يوضحها “سبورتاق” عبر المساحة التالية….

جياد

تتبع مدينة “جياد الصناعية” التي استضافت معسكر صقور الجديان المحلي لولاية الجزيرة وتبعد “50 كلم” عن العاصمة الخرطوم .. وكانت بعثة المنتخب توجهت إلى جياد فيما كان المنتخب يحضر يوميا لأداء التدريبات بالخرطوم بملاعب كوبر وأكاديمية تقانة كرة القدم أيام “الأحد والإثنين والثلاثاء” و”الأربعاء” حيث أدى المنتخب آخر تدريباته بالخرطوم ليكون المنتخب قطع مسافة “400 كلم” ذهابا وايابا بين الخرطوم وجياد منذ بداية المعسكر وحتى نهايته.

رحلة الرباط

المعسكر الخارجي للمنتخب اقيم في الرباط التي طارت لها بعثة صقور الجديان عبر الخطوط القطرية برحلة بدأت من الخرطوم إلى الدوحة “2257 كلم” ثم من الدوحة إلى الدار البيضاء “5740 كلم” ثم من الدار البيضاء إلى مقر المعسكر بمنطقة حسان بالرباط التي تبعد “111 كلم” عن المطار بالدار البيضاء.. واستغرقت تلك الرحلة من لحظة الإقلاع من مطار الخرطوم وصولا إلى مقر الاقامة بالرباط “14 ساعة” بمسافة اجمالية للرحلة تتجاوز “8 ألف كلم

ودية الجنوب

خاض منتخبنا الوطني مباراة ودية وحيدة بمعسكر المغرب أمام نظيره الجنوب سوداني بملعب المحمدية بالدار البيضاء ويبعد “63 كلم” عن مقر إقامة البعثة ليكون المنتخب قطع “126 كلم” ذهابا لأداء المباراة وايابا بعد نهايتها.. فيما أدى المنتخب الوطني تدريباته وعددها أربعة بملعب مولاي رشيد الذي يبعد حوالي “25 كلم” عن مقر إقامة البعثة ليكون اجمال المسافة التي قطعها من الفندق إلى الملعب والعكس خلال أيام التدريبات الأربعة حوالي “200 كلم”.

نواكشوط

وفي رحلة التوجه إلى العاصمة الموريتانية، غادر المنتخب من مقر اقامته بالرباط إلى المطار بالدار البيضاء وهي مسافة “111 كلم” .. وبعد اكمال اجراءات السفر، غادر المنتخب من الدار البيضاء إلى نواكشوط “1914 كلم” ثم اكمل اجراءاته بالمطار وتوجه للفندق القريب من المطار والذي يبعد فقط “6 كلم” فيما كان عدد اجمالي الساعات التي استغرقتها الرحلة من لحظة مغادرة الفندق بالرباط للحظة الوصول إلى الفندق بنواكشوط حوالي “سبع ساعات”.

10,865

رصد “سبورتاق” للمسافات التي قطعها المنتخب ابان رحلة التحضيرات لمواجهة موريتانيا يوضح أن المسافات التي قطعها صقور الجديان جوا وبرا تقترب من “11 كلم” حيث وصلت حتى اللحظة “10,865 كلم” وذلك قبل 72 من موعد اللقاء.

30 ساعة

الزمن الذي استغرقه تنقل المنتخب الجوي والبري ابان فترة الإعداد تجاوز بحسب رصد “سبورتاق” “30 ساعة” منها “14 ساعة” من الخرطوم إلى مقر الاقامة بالرباط و”سبع ساعات” من مقر الاقامة بالرباط إلى مقر الاقامة بنواكشوط .. إلى جانب ساعات التنقل للتدريبات من جياد إلى الخرطوم والعكس وساعات التنقل للتدريبات والمباراة الودية بمعسكر المغرب وذلك خلال فترة “11 يوما” بدأت يوم “21 مايو حتى اليوم الأول من يونيو الحالي.

استشفاء

تلك الأرقام التي سلط عليها “سبورتاق” الضوء تشير إلى أن المنتخب الوطني سيكون في الأيام القليلة التي تسبق لقاء السبت بحاجة إلى تدريبات وجلسات استشفاء وازالة ارهاق لدخول لقاء السبت في وضع بدني جيد يمكن صقور الجديان من تحقيق نتيجة ايجابية.

الخرطوم / ناصر بابكر

صحيفة الصيحة