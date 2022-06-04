فيديو صادم لديدان تخرج من خياشيم سمك حي في نهر النيل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لصياد يوثق من خلاله احتواء أسماك حية على ديدان في نهر النيل .

وأظهر الفيديو اصطياد أحد الصيادين لمجموعة كبيرة من الأسماك، أثناء رحلة صيد في نهر النيل، وخروج فئة كبيرة من الديدان بمجرد لمس الصياد لخياشيم الأسماك.

وحسب موقع القاهرة 24 ، أكد نقيب عام الصيادين أحمد المغربي، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنه فيديو حقيقي وحديث، لرحلة صيد قام بها أحد صيادي قرية ميت دسيس يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح نقيب عام الصيادين، أن سبب تواجد تلك الديدان داخل الأسماك، هو تلوث المياه العذبة، نتيجة رمي المخلفات وتراكم مياه الصرف الصحي، مؤكدا أنها غير مؤذية إطلاقا، ويمكن تناول الأسماك بعد قطع خياشيم السمك، كما أن الديدان الموجود بالسمك هي عبارة عن طفيليات تتواجد داخل الخياشيم، وتصيب الأسماك فور تلوث المياه.

وأكد نقيب الصايدين، أن الديدان المؤذية، هي التي تتواجد داخل الأسماك المملحة وليس الأسماك داخل المياه، لافتا إلى أن درجات حرارة طهي الطعام تقتل أي طفيليات وبكتيريا داخل الأسماك.

صحيفة المرصد