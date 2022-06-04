الأرصاد: ارتفاع طفيف للحرارة وامطار خفيفة الى متوسطة ببعض الولايات.





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت ان ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال ال24 ساعة المقبلة في معظم انحاء البلاد، كما توقعت هطول امطار خفيفة الي متوسطة في عدد من الولايات بالسودان. وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أنه من المتوقع أن تتاثر أجزاء متفرقة من ولايات سنار ، النيل الأزرق ، النيل الابيض ، جنوب كردفان ، القضارف ، جنوب وشرق دارفور بهطول امطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح مثيرة للغبار بشمال البلاد. وذكرت أنه سجلت أعلى درجة حرارة عظمى بالبلاد أمس بأبي حمد وتبلغ 44 درجة وادناها بحلايب 36 درجة. وسجلت أدنى درجة صغري في النهود وزالنجي وتبلغ 22 درجة. وفي الخرطوم سجلت أعلى درجة حرارة ليوم امس 43 درجة وادناها 30.

سونا