ماكرون يؤكد أنه تحدث مع مبابي بشأن تمديد عقده مع سان جيرمان





أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يتدخل في ملف تجديد كيليان مبابي لباريس سان جيرمان، لكنه تحدث مع اللاعب أثناء المفاوضات.

وقال ماكرون في مقابلة العديد من الصحف اليومية ، اليوم السبت “نعم أجريت محادثات مع كيليان مبابي، لإقناعه بالبقاء في فرنسا، جرت المحادثات بشكل غير رسمي وودي، مهمة الرئيس الدفاع عن بلاده”.

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وأوضح ماكرون المعروف بتشجيعه لأولمبيك مرسيليا، أنه عندما يتعلق الأمر بالرياضة فإنه مثل أي مواطن “أحب مشاهدة مباراة جميلة”.

وكان مبابي الذي كان مغرما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة، أكد في وقت سابق أنه أجرى محادثات مع ماكرون.

ومدد مبابي عقده مع سان جيرمان حتى صيف عام 2025.