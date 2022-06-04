أول بعثة حجاج تصل إلى السعودية





وصلت إلى المدينة المنورة، السبت، أول بعثة حجاج من خارج السعودية، منذ تفشي جائحة كورونا، قادمة من إندونيسيا، وفقما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وذكرت “واس”: “وصلت اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، على متنها 358 حاجا وحاجة”.

وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور إضافة لعبوات ماء زمزم.

وقال وكيل وزارة الحج والعمر لشؤون الزيارة محمد البيجاوي لقناة “الإخبارية”: “اليوم استقبلنا أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من إندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند”.

وتابع: “اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة”، مضيفا “نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا”.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق هذا العام أنها قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وسيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج السعودية، تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

سكاي نيوز