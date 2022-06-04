“مصدري اللحوم”: تدني حصة المواطن من منتجات الثروة الحيوانية





كشف رئيس شعبة مصدري اللحوم خالد المقبول، عن تدني حصة الفرد في السودان من منتجات الثروة الحيوانية رغم وجود (107) ملايين رأس من الماشية.

وأشار المقبول في ورقة “الخطة الاستراتيجية لتطوير صادر الثروة الحيوانية إلى الأسواق العالمية” التي قدمها اليوم ببرج اتحاد الغرف التجارية، إلى أن متوسط إستهلاك الفرد في السودان من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء لا يتجاوز (27.5) كيلو في العام، و(26) كيلو من الألبان و(2) كيلو فقط من البيض سنوياً.

وقال إن انتاج البلاد السنوي من اللحوم يبلغ (500) الف طن، من جملة (107) ملايين رأس من الماشية، منها (30.5) مليون رأس أبقار، (39.3) مليون رأس ضأن، (32.4) مليون رأس ماعز، (408) مليون رأس من الإبل، فيما تبلغ نسبة الزيادة السنوية في القطيع القومي (26%) مقابل (13%) نسبة سحب سنوي، ولفت لوجود نقص في إنتاج الأعلاف يقدر بـ(14.4) مليون طن سنوياً، حيث أن حاجة البلاد من الأعلاف تبلغ (122.5) مليون طن سنوياً، فيما المنتج فعليا (108.1) مليون طن.

صحيفة الصيحة