السودان يخسر أولى جولات التصفيات الأفريقية بثلاثية موريتانية





خسر منتخب السودان “صقور الجديان”، أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار عام 2023م)، وقبل الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه الموريتاني “المرابطون”.

وجرت مواجهة الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة، مساء اليوم السبت، على ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط

سجّل ثلاثية موريتانيا، أبو باكار كامارا “هدفين” في الدقيقة (27) من ضربة جزاء والدقيقة (30)، وعبد الله محمود في الدقيقة (77).

وأشهر الحكم فابريسيو دوارتي، (3) بطاقات صفراء، في وجه الثلاثي محمد ديلاهي يالي ومحمد المنذر ومحمد عبد الرحمن يوسف.

وبالنتيجة، تصدر المنتخب الموريتاني جدول ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد (3) نقاط، فيما ظل المنتخب السوداني بلا نقاط.

وتضم المجموعة التاسعة كلا من “السودان، موريتانيا، جمهورية الكونغو والجابون”.

ويستضيف السودان منتخب جمهورية الكونغو يوم الأربعاء الثامن من يونيو في الجولة الثانية، فيما يطير المنتخب الموريتاني إلى الجابون للقاء منتخبها في ذات التوقيت.

صحيفة الصيحة