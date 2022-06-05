ياسمين عبد العزيز تثير قلق محبيها.. هل شبح المرض عاود من جديد؟





أثارت صورة نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز على سرير داخل أحد المستشفيات عبر “إستورى” “إنستجرام”، قلق محبيها.

وعلقت عبدالعزيز: “أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة”، وأثارت الصورة العديد من التساؤلات حول مرورها بأزمة صحية مرة أخرى، وسط قلق العديد من متابعيها وزملائها.

وكانت ياسمين قد عادت من رحلة علاج طويلة العام الماضي بدأتها عندما دخلت المستشفى فى يوليو من العام الماضى 2021، من أجل إجراء عملية جراحية.

وفى 17 يوليو 2021، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتى وحبيبتى ياسمين.. هى فى العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافى المعافى بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

وكتب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى 18 يوليو 2021، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أنا كل اللى هقدر أقوله دلوقتي.. ادعوا لياسمين حالتها خطيرة” وفق اليوم السابع.

وأعلن العوضى خروج زوجته من العناية المركزة فى 21 يوليو 2021، وكتب عبر “فيسبوك”: “الحمد لله.. ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفًا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذرونى غصب عني.. شكرًا ليكم كلكم على دعواتكم ليها، ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة”.

وفى 6 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبدالعزيز المستشفى، بعد تحسن حالتها الصحية، وكشف زوجها النجم أحمد العوضي، خروج زوجته بعد فترة طويلة قضتها بسبب الأزمة الصحية، مؤكدا أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها، تحت مراقبة الأطباء.

وفى 10 أغسطس 2021، غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولى متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية، من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحة أجرتها فى 11 يوليو الماضى.

وفى 11 أغسطس 2021، كتب العوضى عبر “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ فى حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافى التام لياسمين على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث”.

كل ذلك قبل أن تعلن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعافيها من خلال رسالة لجمهورها عبر “إنستجرام”، قائلة: “الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا.. ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى حلقة من برنامج “معكم منى الشاذلي” لتتحدث عن أصعب الأوقات التي مرت بها خلال أزمتها الصحية، وقالت: “كنت بموت وجاتلي رسالة (التربى بيجهز التربة)، وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى، مش قادرة أصدق أني قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس”.

وتابعت: “شفت معدتى برة جسمى.. وقلت لأخويا الكبير: خلى بالك من ولادي، أحمد العوضى حط رأسه على رأسى وكان بيعيط”.

صحيفة البيان