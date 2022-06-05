ما المشهد الذي رفض محمود عبد العزيز فيلم معالي الوزير من أجله؟





كشف الناقد طارق الشناوي أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان مرشحا لبطولة فيلم “معالي الوزير” ولكنه رفضه بسبب أحد المشاهد.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “8 الصبح” الذي يعرض عبر قناة dmc قال طارق الشناوي إن الراحل محمود عبد العزيز كان يعشق الحياة ويكره فكرة الرحيل لدرجة أن فيلم “معالي الوزير” عرض عليه ورفضه بسبب مشهد يظهر فيه بداخل نعش.

وأضاف طارق الشناوي أن الفنان الراحل ندم على رفضه لفيلم “معالي الوزير” بعدما قدمه الفنان أحمد زكي بطريقة بارعة.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز الـ76.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز توفي يوم 12 نوفمبر 2016، تاركا خلفه أكثر من 110 أعمال مميزة قام بلعب دور البطولة فيها، ومن أشهرها مسلسل “رأفت الهجان” وأفلام “الكيت كات”، “إبراهيم الأبيض”، “سيداتي آنساتي”، “الكيف”، “العار”، “إعدام ميت” و”البريء”.

يذكر أن النجم الراحل حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم “الحفيد، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها “حتى آخر العمر” و”مع حبي وأشواقي” و”كفاني يا قلب”.

بينما بدأت مسيرته الفنية في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “الدوامة” في بداية السبعينيات، عندما أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي.

في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلمًا سينمائيا، وخلال تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات، ومنذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره؛ فقدم فيلم “العار” ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في “العذراء والشعر الأبيض”.

صحيفة البيان