بعد تصريح كيم كاردشيان الصادم.. أشياء مقززة جربها المشاهير ليتمتعوا بشباب دائم





تصريح صادم أدلت به نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مؤخرًا، حيث قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها مستعدة لتجربة أي شيء لتبدو أصغر سنًا، حتى لو وصل الأمر إلى أكل الفضلات البشرية كل يوم، هذا التصريح الصادم لكيم كاردشيان يدفعنا إلى إلقاء نظرة على الأشياء الغريبة والمقززة التي يمكن أن يفعلها المشاهير بحثًا عن الجمال والشباب والنضارة.

ورصد موقع “INSIDER” الأمريكي أبرز هذه العلاجات التجميلية الغريبة والمقززة التي أقدم عليها المشاهير للحصول على شباب البشرة:

تصريح كيم كاردشيان

نجمات تضع كريم البواسير تحت العين

بهدف تقليص الخطوط الدقيقة أسفل العين تستخدم العديد من النجمات وعلى رأسهن ساندرا بولوك وكيم كارداشيان كريم البواسير لتطبيقه تحت العين كما أنه يخلص من الانتفاخات تحت العين، وهو ما يدفعهن لاستخدامه رغم رائحته الكريهة.

المشيمة لشد الجلد

يعتقد البعض أن استخدام العلاج الموضعي للمنتجات القائمة على المشيمة يساعد على تنعيم البشرة، ويقلل ظهور التجاعيد، وهذا لارتفاع مستويات الكولاجين فيها، وقد جرب سايمون كويل شد الجلد عن طريق المشيمة، وأثنى على جودة هذا العلاج.

العلاج بلسعة النحل لمكافحة الالتهاب

بعض المشاهير يتبعوا لأشياء غريبة للعناية بالبشرة، وقد يصل بهم الأمر للعلاج بلسعة النحل، وجوينيث بالترو لجأت للعلاج بلسعات النحل، برغم من أنه مؤلم، ولكن تم انتقاد هذه الصيحة لأن امرأة تعرضت في اسبانيا للسعات النحل وتوفت بعدها بسبب الحساسية.

صيحة علقة الوجه

هذا العلاج تتبعه عارضة الأزياء ميراندا كير، وصيحة الموضة العلقات للبشرة هذه هي عبارة عن ديدان مجزأة تتغذى على دم فرائسها من أجل قوتها، ويتم استخلاص من 2 إلى 20 مليلتراً من الدم، من 10 إلى 30 دقيقة، ثم يتم سحب الدم من قبل خبراء التجميل المتخصصين، وخلطه مرة أخرى على وجه المريض لمساعدته على الحصول على بشرة شابة.

علاج مصاص الدماء المثير للجدل

أن من ضمن الوصفات المثيرة للجدل بشكل كبير هي كيم كارداشيان، فقد صورت نفسها سلفى من 5 سنوات ووجها مغطى بدمائها، ويستخدم العلاج الدموى دم المريض لمساعدته على تعزيز النشاط الصحى لخلايا الجلد.

براز العندليب

إن فيكتوريا بيكهام تعتمد علاج باهظ الثمن، للمحافظة على بشرة لامعة، وهى عبارة عن براز العندليب الذى يتم استيراده من اليابان للعلاج، ويصل البراز على شكل مسحوق، ويتم تحويله إلى سائل حيث يوضع على البشرة كمقشر لطيف لتخليص الجلد من الأوساخ والغبار.

صيحة فضلات القطط كمقشر

قد استخدمت سنوكى فضلات قططتها كبديل للمقشر، وتحتوى معظم مقشرات الجلد على صخور صغيرة لتساعد البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، فيمكن أن تعمل فضلات القطط كبديل، ولكن خبراء التجميل يحذروا من استبدال المنتجات بغيرها.

سم الأفعى لإرخاء العضلات بدلاً من البوتوكس

أن العلاج الذى يتضمن حقن سم أفعى صناعية في الوجه، يساوى تأثير شد البوبوكس، وقد قيل أن الممثلة ديبرا ميسينج تستخدم كريم عين يحتوي على سم الأفعى بديلاً للبوتوكس.

صحيفة اليوم السابع