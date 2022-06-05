اتّجاهٌ لتأجيل انطلاقته .. دوري كرة القدم للسيدات .. أزمة قبل ضربة البداية





كشفت متابعات الصحيفة أن دوري كرة القدم للسيدات يمر بعدد من المشاكل قبيل انطلاقة البطولة المقرر لها الشهر الجاري بمشاركة الأندية في الولايات والاتحادات المحلية والتي تمت مخاطبتها عبر لجنة المسابقات باتحاد الكرة ولجنة كرة القدم للسيدات باتحاد كرة القدم.

وأفادت المتابعات أنّ أول أزمة ستُواجه البطولة هي برمجة المباريات في الجولة الأولى التي تقرر أن تنطلق في الولايات، على أن تكتمل بالتجميع في الخرطوم والتي ستُعاني في هذه المرحلة من ازدحام كبير في الملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني في تصفيات الأمم الأفريقية الكان، الى جانب مباريات الدوري الممتاز وكأس السودان القومي.

هذا وتبحث لجنة كرة القدم للسيدات مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مَخرجٍ لهذه الأزمات عموماً.

وفي السياق، كشف مصدرٌ مطلعٌ بالاتحاد العام لكرة القدم عن امكانية صدور قرار خلال ساعات يقضي بتأجيل انطلاقة مباريات المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انطلاقتها في حفل افتتاح كان مقرراً بكادُقلي، كما سيُعقد اجتماعٌ بحضور لجنة كرة القدم للسيدات ولجنة المسابقات باتحاد الكرة لتدارك الموقف.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة