الهلال يواصل تدريباته وعقد اللاعبين يكتمل





يترقّب مجلس إدارة نادي الهلال مباريات كأس السودان القومي التي سيواجه فيها الهلال فريق الاتحاد البشاقرة في دوري الـ16 والتي قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم انطلاقتها بالاثنين.

وكان فريق الهلال قد انتظم في تدريباته الإعدادية لخوض مباريات الدوري الممتاز في مرحلته الثانية وكأس السودان القومي بدون لاعبي الفريق الأول المُتواجدين مع المنتخب الوطني في مهمته لخوض تصفيات مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الكان.. حيث تابع اللاعبون المباراة أمام منتخب موريتانيا بأمر من الجهاز الفني وذلك للوقوف على مستويات اللاعبين قبيل عودة المنتخب خلال الساعات القادمة من موريتانيا.

بانغا وواتارا ووضاح في التدريبات

أكدت دائرة الكرة بنادي الهلال أن عقد لاعبي الهلال سيكتمل خلال الأسبوع الجاري وعقب نهاية مباريات الجولة الحالية من مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث من المتوقع أن ينتظم لاعبو الفريق وضاح ابراهيم العائد من مسقط رأسه نيالا، الى جانب المحترف الإيفواري محمد واتارا والكاميروني سالمون بانغا، على أن يكتمل عقد اللاعبين تباعاً.

الشغيل وعيد يُواصلان التّأهيل

واصل ثنائي فريق الكرة بنادي الهلال نصر الدين الشغيل وعيد مقدم، تدريبات التأهيل والتدريب للتعافي من الإصابة التي تعرّض لها الثنائي في آخر مباريات الدوري الممتاز في ختام المرحلة الأولى وبداية مباريات الممتاز في الجولة الثانية منه، ويجري تأهيلهما من قبل الوحدة الطبية بنادي الهلال والتي أكدت أن الثنائي سيصبح جاهزا للدفع بهما في مباريات الدوري الممتاز القادمة، الى جانب كأس السودان القومي، وأمر ذلك سيكون خاضعاً لترتيبات تتعلّق بالمدير الفني.

صحيفة الصيحة