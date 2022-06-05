الإرصاد: توقعات بنشاط رياح مثيرة للغبار والأتربة في شمال البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاً خلال الـ 24 ساعة المقبلة في معظم انحاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال البلاد، كما توقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال وجنوب كردفان، جنوب كسلا ومعظم ولايات دارفور الكبرى.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية أن من أهم معالم الطقس تعمق منخفض السودان الحراري، وأن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا، شندي، الخرطوم، شمال الدويم، الأبيض، جنوب الفاشر، شمال نيالا والجنينة.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا في كل من بورتسودان وعطبرة، وتننشط الرياح في وادي حلفا، أبوحمد، حلايب، شلاتين، دنقلا وكريمة، وأضافت النشرة الجوية أن الطقس غائم جزئياً في شندي، الخرطوم، الفاشر، الجنينة، الأبيض، الضعين، زالنجي وبابنوسة. وتوقعت بأن يكون هناك زخات خلال فترة الليل في كل من كسلا، حلفا الجديدة، الدويم، ودمدني، القضارف، سنار، كوستي، أم بنين، أبونعامة، النهود ونيالا.

سونا