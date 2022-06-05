هل وعد محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة مجانا صيف 2023؟





قالت صحيفة “ميرور” (The Mirror) البريطانية إن محمد صلاح وعد برشلونة بانتقال مفاجئ إلى كامب نو عندما ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل.

ويحرص العملاق الكتالوني على المنافسة على جميع الألقاب المتوفرة الموسم المقبل بعد سنوات عجاف.

ولا تزال المشاكل المالية تعصف “بالبلوغرانا”، لكنهم يخططون لتجديد فريقهم بطريقة رئيسية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن البرسا تواصل مع صلاح، وهذا التواصل سبب رئيسي في عدم توقيعه عقدا جديدا مع الريدز حتى الآن.

وأخبر صلاح أصدقاءه أنه مستعد لتمديد عقده في “ميرسيسايد”، لكنه أرجأ قراره بعد سماعه باهتمام برشلونة.

وساعد الدولي المصري ليفربول على احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسهم -أيضا- في الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي.

كما ظفر بالحذاء الذهبي هدافا للبريميرليغ برصيد 23 هدفا، وتصدر -أيضا- قائمة صانعي الأهداف في البطولة الإنجليزية.

ورغم الغموض الذي يلف مستقبله، يلتزم صلاح مع ليفربول الموسم المقبل، وأكد موقفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال “لا أريد الحديث عن العقد الآن، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد، هذا واضح”.

صلاح ليس مهاجم ليفربول الوحيد الذي ارتبط بالابتعاد عن الأنفيلد؛ فمن المتوقع أن ينضم ساديو ماني إلى بايرن ميونخ ويحل محل روبرت ليفاندوفسكي الذي من المفارقات أن ينتقل إلى برشلونة.

وقال ماني إنه سيستمع إلى آراء مواطنيه عندما يتخذ قراره الخاص بمستقبله.

وفي حديثه قبل مباراة السنغال في تصفيات كأس أمم أفريقيا مع بنين أمس السبت، قال ماني للصحفيين إنه قرأ استطلاعا للرأي على الإنترنت يظهر أن أغلب مواطنيه يؤيدون انتقاله الصيف الحالي.

وأضاف اللاعب (30 عاما) “مثل الجميع، أنا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع التعليقات. أليس ما بين 60 و70% من السنغاليين يريدون مني الرحيل عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه، سنرى قريبا، لا تتعجلوا الأشياء؛ لأننا سنرى هذا معا، سنعرف ذلك مستقبلا”.

الجزيرة نت