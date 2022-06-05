



خطاب جديد لاتحاد الكرة، حصل عليه”باج نيوز”.

أعلنت اللجنة المنظمة باتحاد كرة القدم السوداني عن تأجيل مباريات كأس السودان لدور الـ16″ مكرّر.

وقالت لجنة المسابقات، الأحد، إنّ جميع مباريات دور الـ”16″ ستلعب في الحادي عشر من الشهر الجاري، عدا لقاء الهلال الفاشر وحي العرب زالنجي التي ستلعب في السادس من يونيو.

ويلعب مينارتي حلفا الجديدة مع الأهلي شندي، الأهلي مروي مع الخرطوم الوطني، اتّحاد البشاقرة ود راوة، الهلال الخرطوم، الأهلي الخرطوم مع المريخ القضارف، المريخ الخرطوم مع الهلال الأبيض، توتي الخرطوم مع المريخ أم روابة، الهلال بورتسودان مع الأمل عطبرة.

باج نيوز