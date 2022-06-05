معتصم جعفر يجدد ثقتهم في لاعبي المنتخب الوطني و الجهاز الفني





أكد معتصم جعفر سرالختم ؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم ثقتهم في الجهاز القني و لاعبي المنتخب.

جاء ذلك خلال مخاطبته لاعبي المنتخب في الباص الخاص بهم عقب وصولهم إلىمطار الخرطوم عصر اليوك الأحد.

و أوضح جعفر أن خشارة المنتخب أمام موريتانيت لن تهز ثقتهم في صقور الجديان مضيفاً أنهم في خندق وأحد مع اللاعبين استعداداً لمواجهة الكنغو الديمقراطية مساء الأربعاء المقبل في ملعب الهلال بأم درمان.

و طالب جعفر لاعبي المنتخب بالتركيز في الاستعداد الجيد للمباراة و بذل كل ما لديهم من أجل إسعاد الشعب السوداني معضدا بان على المرء أن يسعى مشيراً إلى أنهم اجتهدوا من أجل توفير طائرة خاصة بالتنسيق مع مجلس السيادة لإعادة المنتخب قبل وقت مبكر لضيق الحيز الزمني بين مباراتي موريتانيا و الكنغو عطفاً على حجزهم للمنتخب في فندق كورنثيا بحثاً عن التهيئة المثلى للاعبين.

باج نيوز