ثنائية كريستيانو تقود البرتغال لاكتساح سويسرا





قاد كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، منتخب بلاده لفوز عريض على حساب سويسرا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

سجل رباعية المنتخب البرتغالي كل من ويليام كارفالو (15)، كريستيانو رونالدو (35 و40)، وجواو كانسيلو (68).

بهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط بصدارة المجموعة الثانية، فيما ظل المنتخب السويسري بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.

البداية جاءت مبكرة من الضيوف حيث نجح سيفيروفيتش في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، بعد ركنية نفذها شاكيري، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم الهدف لوجود لمسة يد على المهاجم السويسري.

وتمكن المنتخب البرتغالي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد مرور 15 دقيقة، بعد ركلة حرة سددها رونالدو من خارج المنطقة مباشرة باتجاه المرمى، ليتصدى لها الحارس كوبيل وترتد ويتابعها كارفالو بتسديدة في الشباك.

وسنحت الفرصة أمام شاكيري في الدقيقة 30، بعدما وصلته الكرة من الناحية اليمنى إلى أمام منطقة الجزاء ليطلق السويسري تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن حارس البرتغال باتريسيو كان لها بالمرصاد.

أوتافيو كان على أعتاب مضاعفة النتيجة للبرتغال، بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها دييجو جوتا ليمررها لداخل المنطقة إلى كريستيانو الذي هيأ الكرة إلى أوتافيو ليسددها بجوار القائم.

وضاعف رونالدو النتيجة في الدقيقة 35، بعد مرتدة سريعة وصلت إلى جوتا داخل المنطقة ليدور بشكل رائع ويمرر الكرة إلى القادم من الخلف رونالدو الذي أطلق صاروخا سكن شباك المنتخب السويسري.

وأهدر جوتا انفرادا صريحا بالمرمى بعد هدف رونالدو مباشرة، بعد كرة طولية في عمق الدفاع ذهب فيها أربعة لاعبين من البرتغال ضد لاعب، ليفضل جوتا تسديد الكرة بدلا من تمريرها لرونالدو لتمر إلى ركنية.

وفي الركنية التي نفذت داخل المنطقة، قابلها المدافع بيبي برأسية ممتازة ومتقنة ضربت القائم الأيمن لمرمى سويسرا، لترتد إلى رونالدو الذي مررها إلى بيبي مجددا ليسددها الأخير قوية في منتصف المرمى لكن الحارس السويسري تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 40، سجل رونالدو هدفه الثاني والثالث للبرتغال في اللقاء، بعدما مرر كارفالو عرضية داخل المنطقة حاول جوتا تسديدها ليتصدى لها الحارس وترتد منه ليتابعها كريستيانو في الشباك.

وأضاع كريستيانو فرصة تسجيل الهاتريك، بعدما تابع عرضية أرضية ممتازة من الظهير الأيمن كانسيلو، لمسها رونالدو من على حدود الستة ياردات لتمر بمحاذاة القائم في الدقيقة 42.

وسجل كريستيانو الهدف الثالث “الهاتريك” في الدقيقة 50، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

برونو فيرنانديز في الدقيقة 60 استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ليسدد كرة قوية تضرب بقدم أحد لاعبي المنتخب السويسري وتمر فوق المرمى إلى ركنية.

وحصل كريستيانو على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66، نفذها برونو بتسديدة مباشرة مرت فوق عارضة الحارس كوبيل.

وزاد كانسيلو من غلة أهداف البرتغال في اللقاء بتسجيله للهدف الرابع بالدقيقة 69، بعد تمريرة ممتازة من بيرناردو الذي شارك قبل ثوان كبديل، لينفرد كانسيلو بالمرمى ويضع الكرة داخل الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح البرتغال في الدقيقة 82 بعد عرقلة كارفالو، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الحكم خطأ من خارج المنطقة، ليلغي بذلك ركلة الجزاء، ويسددها كريستيانو صاروخية متقنة لولا براعة الحارس الذي أبعدها بأصابعه إلى ركنية.

ومرت بقية الدقائق دون جديد، ليظفر المنتخب البرتغالي بثلاث نقاط.

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