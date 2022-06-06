شاهد بالفيديو.. “قرد” يرقص بمزاج رايق على انغام فنانة سودانية ومتابعون (الشغل دا فنياته كترت والقرود أصبحت منطربة أكثر من البشر)





بعد أيام من ظهور “قرد” سوداني رقص على ايقاعات الأغنيات السودانية أظهر مقطع فيديو حديث “قرد” آخر وهو يرقص هذه المرة على انغتم مطربة سودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول القرد وهو مربوط من رجليه على إحدى الأشجار ويقدم في رقصات تفاعلت معها المطربة.

حيث قامت المطربة بالتوجه إليه لتداعبه وهي تحمل “المايك” وهو ما دفع “القرد” للتفاعل بطريقة طريفة جعلت رواد مواقع التواصل والمتابعون لكتابة عدد من التعليقات الساخرة أبرزها تعليق من متابع قال فيه (الشغل دا فنياته كترت والقرود أصبحت منطربة أكثر من البشر).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين