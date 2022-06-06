شاهد بالفيديو.. مراهق سوداني يعلم والده الرقص على موسيقى (الزنق والكتم) ويفجر ثورة من التعليقات الضاحكة والايجابية على مواقع التواصل





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالاضافة للسوشيال ميديا أب سوداني وهو يتجاوب مع ابنه في الرقص على أغاني الموسيقى المثيرة للجدل المعروفة باسم موسيقى (الكتم والزنق).

وبحسب ما شاهدت محررة فقد أظهر الوالد تجاوباً كبيراً مع ابنه الخبير في رقص الزنق, حيث اجتهد الاب بقدر الامكان في تعلم أساسيات هذه الرقصات المثيرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم أشادوا بطريقة تجاوب الأب مع ابنه, وجاءت معظم التعليقات إيجابية على شاكلة (يا سلام فيديو ايجابي وزي ما قال المثل ولدك لو كبر خاوي) وكتب آخر (مقطع يعمل كل معاني الايجابية وكيفية معاملة الأبناء قبل معاقبتهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين