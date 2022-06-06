“هدوم مسروقة”.. لافتة غريبة على واجهة أحد محلات الملابس تثير الجدل





أثارت لافتة غريبة لأحد محلات الملابس في مصر جدلا واسعا بسبب اسمه “هدوم مسروقة”.

واعتقد رواد السوشيال ميديا في مصر، أن المحل يبيع ملابس بالفعل مسروقة، حيث اتضح أن اللافتة حقيقية وأن المحل يتواجد في محافظة الدقهلية لكنه لا يبيع ملابس مسروقة.

وقال صاحب المحل، إنه فكّر في اسم غريب يستطيع أن ينافس به كبار تجار الملابس في منطقته بلقاس، وأن يجذب الزبائن، فخطر في باله هذا الاسم الذي سيلفت الانتباه أولاً، وسيجذب الزبائن الذين سيضطرون لدخول المحل بدافع الفضول، وفق”العربية.نت”.

وأشار إلى أن فكرته لاقت تفاعلاً كبيرا وتواصل معه أشخاص من خارج مصر، مؤكدا لهم نجاح فكرته وأن الملابس ليست مسروقة، مبينا أنه كان يعمل بالنجارة قبل أن يتفرغ لتجارة الملابس.

صحيفة البيان