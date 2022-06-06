بالفيديو.. هدف ميسي الذي أثار جدلاً بسبب طريقته





سجل ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره منتخب إستونيا 5 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما الأحد بملعب السادار في إسبانيا.

وسجل ميسي أهدافه الخمسة في الدقائق الثامنة، من ركلة جزاء، والأخيرة من الشوط الأول و47 و71 و76.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم مقطع فيديو للأسطورة الأرجنتيني وهو يسجل الهدف الرابع بطريقة “غير رياضية”.

وأحرز ميسي هدفه الرابع في الدقيقة 71، في وقت توقف فيه بعض لاعبي إستونيا عن العب، وانتظروا أن يتبعهم ميسي بدوره لإتاحة الفرصة للطاقم الطبي لإسعاف أحد لاعبي الأرجنتين الذي كان ساقطا على الأرض، لكن “البرغوث” لم يلتفت لأحد وواصل طريقة نحو المرمى وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك.

وتباينت ردود الفعل حول تصرف ميسي، بين من يرى أن النجم الأرجنتيني لم ينتبه لما كان يجري حوله قبل تسجيله للهدف، وبين من اعتبر ما قام به أفضل لاعب في العالم سبع مرات “لا أخلاقيا” ولا ينم عن أي روح رياضية.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي وديا يوم السبت المقبل.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.

ويستعد منتخب إستونيا، الذي فشل في التأهل لكأس العالم، لمواجهة منتخب مالطا يوم الخميس المقبل في دوري أمم أوروبا.

صحيفة البيان