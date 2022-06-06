هذا “أغرب ما نَسِيَه الركاب” في سيارات الأجرة





كشفت شركة “أوبر” عن مؤشر المفقودات السنوي السادس، الذي تَضَمّن قائمة من أغرب ما نسيه الركاب خلال رحلاتهم في سيارات الأجرة الخاصة بها.

ووفق مؤشر المفقودات؛ فإن قائمة الأشياء الأكثر شيوعًا في تركها داخل سيارات الأجرة في الولايات المتحدة، هي: (الكاميرات، والمفاتيح، ومحافظ النقود، وحقائب الظهر، وسماعات الرأس، والنظارات، والسجائر الإلكترونية، والبطاقات التعريفية، وقطع المجوهرات التي قد تسقط من الركاب دون انتباههم).

أما قائمة أغرب المفقودات، فقد ضمت: (ظفرًا اصطناعيًّا، وطقم أسنان، و500 غرام من الكافيار، وزيًّا تنكريًّا على شكل بيتزا).

كما شملت قائمة “الأغرب”: (سلحفاة حية، وسماعة طبية، وشهادة تكريم لموظف الشهر في إحدى الشركات، وجهازًا خاصًّا بتدفق الأوكسجين)؛ حسب ما نقلته وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” للأنباء.

و”أوبر” شركة أمريكية تقدم خدمة استئجار سيارات بسائقيها، ويمكن التنسيق بين الركاب والسائقين عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

صحيفة سبق