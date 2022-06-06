الهلال يواجه اتحاد البشاقرة في كأس السودان





تنطلق اليوم مباريات منافسة كأس السودان القومي لدور الـ (16) مكرّر، وذلك بلقائين يجمع الأول بين فريقي الهلال الخرطوم والاتحاد البشاقرة في المباراة التي ستلعب في إستاد كوبر بدلاً من إستاد الهلال، بعد أن أجرت اللجنة المنظمة تعديلاً على مكانها، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الهلال الفاشر وحي العرب زالنجي وذلك في مواجهة واحدة ستقام في إستاد الفاشر، وكانت اللجنة المنظمة قد أكدت على أن جميع المباريات ستلعب في الخرطوم باستثناء مباراة هلال الفاشر وحي العرب زالنجي.

صحيفة الصيحة