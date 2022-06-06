بالفيديو.. لا بحبه ولا بأكرهه ولا هأرجع له.. شيرين تتغلب على أزمة طلاقها من حسام حبيب بالصلاة





بشغف شديد يتابع قطاع عريض من الجمهور تفاصيل قصة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، شيرين أرادت أن تكشف لجمهورها عن حقيقة الموقف بينها وبين طليقها، وقررت إجراء حوار عبر حسابها على تطبيق إنستجرام للرد على استفسارات متابعيها.

سألها الجمهور عن علاقتها بالمطرب حسام حبيب فقالت: “لا بحبه ولا بكرهه.. وأرفض طبعا الرجوع إليه مرة أخرى”.

وفي الوقت نفسه أجابت أنها تعفو وتصفح وتمنح فرصة ثانية لمن تسبب في حزنها قائلة “إذا كان ربنا بيعفو.. أنا مش هعمل كده”.

وردت عن مدى مسامحتها لمن أذاها بقولها: “مش على طول بس يأخذ وقتى ولما بسامح بسامح بجد والتسامح بيفيد صاحبة جدا”.

وكشفت شيرين عن أهم شيء تعلمته بحياتها قائلة: “إنى ما أديش ثقتى لحد وأنها تجاوزت فترة الاكتئاب بالصلاة”، وعبرت عن رغبتها في العمل حاليا مع الفنان كريم عبد العزيز.

ويأتي ذلك بعد الأزمة بين شيرين وحسام والتي استدعت قيامها بإبلاغ الشرطة ضده لتواجده داخل منزلها، وهو يحمل مسدسًا وكانت المفاجأة التي ذكرها حسام حبيب بالتحقيقات أن شيرين وأنه ردها لعصمته بعد انفصالهما.

صحيفة اليوم السابع