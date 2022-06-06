فتح ملعب نادي برشلونة لإقامة حفلات الزفاف.. كم سعر اليله؟





شهدت الأيام القليلة الماضية فتح مسؤولي نادي برشلونة ملعب “كامب نو”، لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مالي، وذلك حسبما أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي.

ويبحث مسؤولو برشلونة عن حلول للأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الكتالوني، حيث سبق وأعلنوا من قبل فتح “كامب نو” أمام المشجعين لاستخدامه كما لو كانوا لاعبين، مقابل 300 يورو لكل فرد.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن برشلونة وفر العديد من العروض بخصوص إقامة حفلات الزفاف على ملعبه، جاء الأقل تكلفة منها استئجار مساحة على جانب الملعب تكفي لحضور 50 شخصاً، مقابل 1600 يورو فقط.

وجاء الخيار الأكثر تكلفة في عروض النادي الإسباني لاستقبال حفلات الزفاف، استئجار قاعة “غراند ستاند” التي تطل على أرضية الملعب التاريخي، وتكفي لحضور من 300 إلى 1000 شخص، مقابل 13.500 يورو.

وفي شأن متصل، يسعى مسؤولو برشلونة لتخفيض رواتب لاعبيه الكبار، من أجل توفير النفقات وتخطي الأزمة المالية التي يعاني منها حالياً.

صحيفة البيان