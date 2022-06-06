بالفيديو.. سقط فوق المنبر مرددًا الشهادة.. حقيقة وفاة خطيب مسجد أثناء خطبة الجمعة بعد حديثه عن سكرات الموت





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سقوط خطيب مسجد أثناء خطبة الجمعة بأحد المساجد في المغرب؛ بعد أن قال الشهادتين على المنبر، حيث زعم البعض وفاته.

بينما كشفت مصادر أن الخطيب الذي سقط فوق المنبر وهو يردد الشهادة في أثناء صلاة الجمعة، ما زال على قيد الحياة.

وكان الخطيب يتحدث عن الموت مشيرًا إلى أنه يفاجئ كل شخص دون سابق إنذار أو تفضيل، واصفًا سكراته، وفجأة سقط فوق المنبر مطلقا الشهادة عدة مرات، بحسب ما أوضحه مقطع الفيديو المتداول.

صحيفة المرصد