مدينة كويتية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض





سجلت محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم في الظل، حيث سجلت مدينة الجهراء 51 درجة مئوية ظهر أمس الأحد 5/6/2022م.

كما سجلت محطة رصد العبدلي 50 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة داخل مدينة الكويت والنويصيب والوفرة إلى نحو 49 درجة مئوية، وكذلك الحالي في محيط منطقة المطار.

يُذكر أن “مركز طقس العرب الإقليمي” كان قد نبه في وقت سابق من تأثر الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقي من شبه الجزيرة العربية، بما فيها دولة الكويت بكتلة هوائية شديدة الحرارة، تترافق مع درجات حرارة تتخطى الـ 50 مئوية، وسط توقعات باستمرار تأثيرها خلال الأيام القادمة.

صحيفة البيان