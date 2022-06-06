من بينها الخرطوم .. الأرصاد تتوقّع هطول أمطار في عدّة ولايات





تقول وحدة الإنذار المبكّر” تعمّق منخفض السودان الحراري”.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطول أمطار في أجزاء متفرّقة من ولايات كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، جنوب نهر النيل، النيل الأزرق، جنوب الخرطوم، كردفان الكبرى، شرق دارفور، جنوب دارفور، وسط دارفور.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّه من المتوقّع أنّ تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال عطبرة، شندي، جنوب أبو حمد شمال الأبيض، وجنوب الفاشر، وشمال نيالا والجنينة.

باج نيوز