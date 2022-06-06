برسالة قاسية.. هكذا رد شقيق ياسمين عبدالعزيز على اتهامها له ببيعها مقابل مرسيدس





ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بشكل قاس على تعليق لشقيقها الفنان وائل عبد العزيز قدم فيه الدعم لها بعد تعرضها لوعكة صحية، وعقب انتشار أنباء تفيد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكان وائل عبد العزيز قد نشر صورة تجمعه بشقيقته ياسمين عبر حسابه في ”فيسبوك“، وعلق قائلا: ”يا بنتي إنتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا، وفرحك فرحنا، وإحنا معاكي، ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي، وكله هيعدي بأمر الله“.

لترد عليه النجمة المصرية بتعليق هاجمته فيه واتهمته بالقول: ”اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.

وعاد وائل ورد عليها قائلا: ”أنا مش هرد عليكي وقلت الأدب دي انت متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحميتك ازاي وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انت مبتتعلميش.. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة.. ربنا بيهديكي ولو ع البيع انت بايعة من 20 سنة واحنا اللي بنشتريكي“.

وأثار الحديث بين الشقيقين حالة من الصدمة لدى الجمهور، الذي طلب من الطرفين عدم التطرق في أمورهما الخاصة أمام الملأ، ومحاولة حل مشاكلهما الداخلية، فهما بالنهاية أخوين بالدم.

مزمز