ليفربول يرفض أول عرض من بايرن ميونخ للتعاقد مع ساديو ماني





رفض نادي ليفربول الإنجليزي العرض الأول الذي تقدم به بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت قيمة العرض الذي تقدم به بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) المواسم العشرة الأخيرة، 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار).

وكشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن ليفربول اعتبر المبلغ، الذي تضمن أيضا إضافات، منخفضا جدا بالنسبة لنجم منتخب “أسود التيرانغا”.

وترى إدارة ليفربول أن قيمة ماني (30 عاما)، الذي انضم لصفوف الفريق الإنجليزي عام 2016 وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2023، تقدر بأكثر من 50 مليون دولار.

وارتبط ماني منذ أسابيع بالرحيل لبايرن، حيث لا يزال مستقبل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الألماني سيرج نابري، غير مؤكد مع النادي البافاري.

وبدا أن ماني يرغب في الرحيل عن ليفربول، وفقا لتصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، لكنه قال بعد فوز السنغال 3-1 على بنين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 “مازلت متعاقدا مع ليفربول وهو ناد أحترمه كثيرًا. سوف نرى ما سيحدث مستقبلا”.

الجزيرة نت