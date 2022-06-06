قريباً.. يمكن استرجاع رسائل «واتساب» المحذوفة





يعمل تطبيق «واتساب» على تصميم ميزة تقنية مهمة من شأنها استرجاع الرسائل المحذوفة.

ويعتزم التطبيق إصدار الميزة قريباً لتمكين المستخدمين من استعادة رسائلهم المحذوفة عن طريق الخطأ سواء في الدردشة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى مجموعات الدردشة الأخرى، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» نقلاً عن صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا».

وكان «واتساب» قد أصدر في الفترة الأخيرة ميزة الحذف للجميع التي تمكن المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن واجه المستخدمون أحياناً مشكلة في القيام بحذف الرسائل المهمة للجميع عن طريق الخطأ.

ويعمل «واتساب» على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف رسائل مهمة بشكل نهائي ولم يستطيعوا استرجاعها مرة أخرى، خاصة الرسائل الصوتية المحذوفة، حيث سيمكن التطبيق المستخدمين من الضغط على زر «تراجع» لإرجاع الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

ويختبر واتسآب الميزة الجديدة مع مجموعة صغيرة من مستخدمي الإصدار التجريبي من هواتف أندرويد ضمن الإصدار التجريبي 2.22.13.5، كما سيبدأ في فترة لاحقة اختباره مع هواتف أيفون وأجهزة الكمبيوتر.

وسيعرض التطبيق للمستخدمين زر «تراجع» في الجزء السفلي من الشاشة، الذي يظهر بعد أن يختار المستخدم رسالة لحذفها للجميع، ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

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