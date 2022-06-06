المملكة المتحدة.. ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 302





ارتفع، الإثنين، عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في المملكة المتحدة إلى 302، في أعقاب اكتشاف 77 حالة إضافية حتى مساء أمس الأحد.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إنه تم اكتشاف “77 حالة إصابة أخرى بجدري القرود في المملكة المتحدة”، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 302، حتى 5 يونيو/حزيران الجاري، حسبما نقلت شبكة “أي تي في” البريطانية التليفزيونية.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن هناك “287 حالة مؤكدة في إنكلترا، و 10 في اسكتلندا، و2 في أيرلندا الشمالية، و3 في ويلز”.

وفي السياق، شدد مديرو الصحة على أن الفيروس “نادر” ويصعب انتشاره بين الناس، كما يمكن علاجه بسهولة، حسب المصدر ذاته.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) إنه تم اكتشاف 77 حالة إصابة أخرى بجدري القرود في المملكة المتحدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي الذي تم تأكيده في المملكة المتحدة إلى 302 اعتبارًا من 5 يونيو.

يوجد حاليًا 287 حالة مؤكدة في إنجلترا، و10 في اسكتلندا، و2 في أيرلندا الشمالية، و3 في ويلز.

ومنذ نهاية مايو/ أيار الماضي، تم الإبلاغ عن حالات العدوى في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة.

وشدد مديرو الصحة على أن الفيروس نادر ، ويصعب انتشاره بين الناس ، ويمكن علاجه بسهولة – إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.ئ

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت، الأربعاء، رصد أكثر من 550 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 30 دولة لا يتوطن بها المرض.

وقال الأمين العام للمنظمة الأممية تيدروس غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن غالبية الحالات المؤكدة “كانت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال تظهر عليهم أعراض المرض”.

ووصف الوضع الصحي الحالي بأنه “آخذ في التطور”، مضيفا: “نتوقع استمرار اكتشاف المزيد من الحالات”.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

العربية نت