مقدم العباقرة: اتحاد الكرة لم يسرق الكأس المقدمة لمحمد صلاح





محمد صلاح يبدأ مرحلة جديدة مع المنتخب فى المعسكر الجديد – صورة أرشيفية

أكد عصام يوسف، مقدم برنامج «العباقرة»، أن اتحاد الكرة المصري، لم يقم بسرقة الكأس التي قدمت لمحمد صلاح، قبل مباراة الفراعنة وغينيا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتسبب مشهد تكريم محمد صلاح من قبل اتحاد الكرة، على هامش مبباراة مصر وغينيا، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مبررين غضبهم بأن الكأس نسخة طبق الأصل من التي تقدم ببرنامج العباقرة.

المصري اليوم