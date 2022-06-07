شاهد بالفيديو.. حفيد الفنان “ابن البادية” يحصد آلاف الإعجابات بابداعه وصوته الطروب





حصد مقطع فيديو لحفيد الفنان الراحل “صلاح بن البادية” آلاف الإعجابات على منصات التواصل الاجتماعي، بادائه المبدع وصوته الطروب.



وظهر حفيد ابن البادية في مقطع فيديو، يؤدي، اغنية ثنائي العاصمة، بمدرسته، والتي يقول مطلعها: بلادي. بلادي يا احلى نغم يا بلادي يا اغلى غرام ضماهو فؤادي يا مُهرة عز وشموس وبوادي اعيش واموت بي اسمك انادي، عشقتا نخيلك ونيلك وليلك زي اولادي. التي لاقت إشادة واسعة بصوته الطروب وادائه الرائع.

الخرطوم: (كوش نيوز)