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بالصورة سائق عربة أجرة “مُسِن” يثير التعاطف على مواقع التواصل بعد أن وضع (كرتونة بسكويت صفراء) بدلاً عن علامة الأجرة
أثار سائق عربة أجرة “مُسِن” التعاطف في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وضع (كرتونة عبوة بسكويت صفراء) بدلاً عن علامة التاكسي. وفق مانقلت (كوش نيوز).
وكتب أحدهم على فيسبوك: هذا زميل سائق أجرة، واضع كرتونة بسكويت كعلامه تاكسي!، مضيفاً: الشغلة دي موديانا إلى وين، امكن حق العلامة ماعندو.
مضيفاً: وجدته بالصدفة والله، عمنا كبير وكايس رزقو بالحلال، ربنا يرزقو ويرزقنا من واسع فضله، الحمد لله ربنا يصلح الحال.
لتنهال التبرعات له بالعلامة، ويعود ويكتب: تعديل…(شكرآً للناس البادرت واتبرعت ليهو بالعلامة، بكره بلاقيهو إن شاء الله، واخليهو يتصل بصاحب المبادرة).
الخرطوم: (كوش نيوز)