شاهد بالفيديو: بكاء الإعلامية “فاطمة كباشي” على الهواء مباشر والسبب….





خلال استضافة لها عبر إحدي البرامج تقدمه المذيعة لينا زين العابدين ورفقة الممثل محمد عبدالله ” المحينة” خرجت دموع من الإعلامية فاطمة كباشي بعد أن قدم محمد عبدالله إسكيتش قصير يحكي معاناة الأب مع ابنائه بعد وصوله مراحل متقدمه من العمر.



وبحسب ماشاهدت (محررة كوش نيوز) فقد وصف محمد عبدالله حال رجل مسن تخلت عنه بناته بسبب ازواجهن وولده الوحيد بعد أن رفضت زوجته أن يسكن معهم، مما جعل فاطمة كباشي تذرف الدموع حزنا على الاسكيتش الذي يجسد الواقع.

الخرطوم: (كوش نيوز)