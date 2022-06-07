شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يغني لعروسته في يوم زفافهما “الحنينة السكرة” ومتابعة تعلق: (العريس يا كدة يا بلاش)





نجح عريس سوداني كسب مئات الاعجابات بعد الخطوة الجميلة التي أقدم عليها في ليلة زفافه وأمام عروسته وتحت أنظار المعازيم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قدم العريس لفتة بارعة لعروسته وذلك حينما تغني لها بأغنية فنان أفريقيا الأول الراحل محمد وردي (الحنينة السكرة).

المئات من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الاحساس الجميل للعريس وصوته الأجمل وإبداعه في أداء الأغنية.

وقد أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم العريس الرومانسي, بينما صرحت إحدى المعلقات قائلة: أنها تتمنى عريس مثله في يوم زفافها وأضافت قائلة العريس يا كدة يا بلاش.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين