نقل “85” جثمان من القاهرة على متن سودانير وتاركو





أرسى المدير الأسبق للخطوط الجوية السودانية “اللواء نصر الدين محمد أحمد” سُنة حسنه وذلك حينما أصدر قرار بنقل جثامين الموتى على متن طائرات سودانير مجاناً.

وبعد مُضى سنوات طوال على هذا القرار الذي جسّد الأخلاق السودانية في الأفراح والأتراح فإن الناقل الوطني سودانير حافظت على هذه السُنة ومضت على هديها شركات الطيران السودانية التي دأبت على نقل جثامين الموتى مجاناً من القاهرة إلى الخرطوم.

وكشفت احصاءات أن عدد الجثامين التي يتم نقلها على متن طائرة سودانير تبلغ خمسة أسبوعياً من خلال رحلات الشركة التي كانت ثلاثة في الأسبوع وسترتفع إلى أربعة إعتباراً من يوم الجمعة القادم.

وعلي صعيد شركة تاركو فإنه وبحسب احصاءات فإن عدد الجثامين التي تنقلها شهرياً تبلغ ٦٥ جثمان، ومن قبل أصدر مدير الشركة “سعد بابكر احمد محمد نور” توجيه للمحطة بالقاهرة بالمساهمة في شراء التابوت لمن لايستطيع توفيره لمتوفاه.

وسعت طيران بلدنا لمعرفة عدد الجثامين التي يتم نقلها على طيران بدر غير أننا لم نجد إستجابة من مسؤولي الشركة.

ويغادر الآلاف من السودانيين سنوياً لتلقي العلاج في العاصمة المصرية القاهرة.

الخرطوم:طيران بلدنا