البرهان: القوات المسلحة ستقوم بواجباتها تجاه الشعب السوداني





اكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، ان القوات المسلحة ستظل تقوم بواجباتها تجاه الشعب السوداني مهما كلفها من الأمر.

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء الإثنين بالمهندسين بامدرمان، احتفال المؤسسة التعاونية بافتتاح أسواق البيع المخفض للجمهور بمشاركة عدد من الشركات ورجال وأصحاب الأعمال التجارية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، و وزير الصناعة، ووالي الخرطوم، و قائد منظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من قادة الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة.

وأكد إلتزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي في حالة تفويض الشعب لمن يحكمه عبر آلية الانتخابات النزيهة والشفافة.

وطمأن البرهان الشعب السوداني بقليل من الصبر سيتم انجاز شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة). وحيا الشباب المخلصين الذين ضحو بانفسهم من اجل التغيير مؤكدا حرص القوات المسلحة على التغيير والعمل مع الجميع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، واشار البرهان إلى ضرورة المحافظة على قومية القوات المسلحة وحماية مكتسباتها .

وجدد دعم الدولة للالية الثلاثية المشتركة، مشيراً الى أن البلاد مقبلة على حوار جامع بين قواها السياسية، وقدم البرهان الدعوة لكل القوى السياسية بالبلاد، بالجلوس للحوار، كَونه فرصة يجب الاستفادة منها للخروج بالبلاد من ازماتها والوصول الى الهدف الكبير هو التوافق بين مكونات الشعب السوداني .

وقال رئيس مجلس السيادة نأمل ان تقدم المؤسسة التعاونية للبيع المخفض خدمات جليله للمواطن بعيدا عن ايدي السماسرة. وحيا سيادته القوات المسلحة المرابطة في الثغور لحماية أرض الوطن.

الخرطوم 6-6-2022 (سونا)