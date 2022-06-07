سوداني يبعث باستشارة مثيرة.. زوجتي خانتني ومع ذلك أصبحت أهتم بها جداً لهذا السبب (…) وربنا يغفر لي من حقها





بعث رجل سوداني في الثلاثين من عمره باستشار مثيرة دفع بها عبر إحدى الصفحات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد بدأ الرجل استشارته قائلا : ( اقسم بالله اقول الحق ولا شي غير الحق انا ٣٥ سنه وهي ٢٥ هي بنت عمي متزوجين من ال٢٠١٤ عندنا ولد الحمدلله… نجي للمشكلة كنا بنحب بعض شديد شات الأقدار سافرت خارج السودان انا حسيت عندها علاقه مع واحد هو غريب لي، وليها هي المهم كم مره بلقى التلفون مشغول بقول ليها بتتكلمي مع منو بتتحجج لي مع إخواته بتتكلم.).

وأضاف: ( مره كان عندها عرس قريبه قلته ليها ما تمشي ماشه تقابلي فلان قلت ليها امشي يوم العرس وتعالى راجعه مع ناس امي المهم زعلت وقفلت الجوال اها بعد العرس جاتني رساله بالغلط ماشه لي الزول الكنت شاكي في لمن لقيته كنت عاوز اجن اعصابي باظت هي كانت في بيتم كمان طلقها على طول المهم الناس دخلوا فيني عشان ولدك رجعتها منعت منها التلفون أمكن أسى تمكت تلاته سنه ما عندها تلفون لو عاوز اتكلم معاها بجوال ناس البيت والله النصيحه انسانه طيبه يعني استحملتني كتير كنت بسكر الحمد لله ربنا هداني وكنت بتاع بنات).

وتابع بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين: ( انا الحاجه العرفتها قلت دي رساله من ربي لي عشان تاني ما العب ببنات الناس بسأل ربي ان يتوب على عليكم الله ادعوا لي بالهدايه والله الخيانه الخنتها ليها أمكن تقعد عمرها كله ما تحصل نصها لكن دي رساله من ربي لي بسأل الله أن يسامحني.).

الله يغفر لي من حقها ويغفر لي من حق أي واحده كنت في علاقة معاها والله ندمااان كنت بتعامل معاها بقسوه اقسم بالله لكن بعد الانفصال والله بقيت بهتم بيها شديد اي انسان بغلط معليش طولت عليكم كلامي ما مرتب اللهم اهدينا جميعا). وختم الرجل استشارته قائلاً: (الحمدلله انا تركت كل شي حت الدخان وقفت من أي بنت حسيت براحه نفسية ما يعلم بيها الا الله انا حاسي هي ندمت وانا ندمت اكتر عليها اقسم بالله استحملتني ماف بنت بتستحمل العلمتوا ليها

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين