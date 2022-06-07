في فيديو قديم.. زوجة البشير تروي كيف تزوج عليها من أخرى!





روت فاطمة خالد، الزوجة الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير، كيف تزوج عليها من الثانية وداد بابكر أيام وفاة والدتها.

وقالت السيدة فاطمة في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من 10 أعوام: ”طبعًا الشرع حلل 4 للرجل وما فيها حاجة، ولكن أنا كانت أمي متوفية وكنت في البلد، وما حصل أني سمعت هذا الكلام أنه يتزوج، وحينما عادت جاء وحدث أبوي وقال له نحن نوينا نتزوج نسوان الشهداء وكلم فاطمة“.

وأضافت زوجة البشير: ”أبوي طبعًا كلمني بعد 3 يوم، وجابت أختي الجريدة وقالتلي شوفي عمر كلام العرس أظنه صح، قلتلها خلاص خليه، وتبكي قلتلها ما تبكي اللي يبكيكوم شنو، ما فيها حاجة، الراجل محلله 4 وسكتنا على كده”.

وتابعت: ”راح والدي عنده وباركله وهو مشي بالأصول وبعدين أبوي كلمني وقالي خلاص الراجل محللته 4 ومنعنا من أي شي حتى خواتي قالهم ما تتكلموا، أما أنا لا سألته ولا قلتله مالك ولا معرس لشنو، وما في داعي للكلام“.

وأختتمت فاطمة ردا على سؤال المذيعة بشأن حزنها من زواج البشير قائلة: ”ما باركت له بالزواج، ما في زوجة ترضى يعرس زوجها، والحمد لله ربنا ثبتني“.

صحيفة المرصد