الهلال يشرع في الإعداد لعقد الجمعية العمومية ويلتقي الاتحاد





من المنتظر أن يعقد اليوم الثلاثاء، بإستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) أول اجتماع من نوعه بين اللجان العدلية المنتخبة، ولجنة تسيير نادي الهلال، وذلك لبدء وضع التصوُّر الخاص بإجراءات الجمعية العمومية الانتخابية بعد نحو 18 يوماً.

هذا ودعت لجنة تسيير نادي الهلال التي يرأسها هشام السوباط، لعقد الاجتماع الأول مع اللجان العدلية بغرض الترتيب للجمعية الانتخابية، وتضم تلك اللجان، لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات الانتخابية، وسيكون ذلك الاجتماع هو أول لقاء بين تلك اللجان الجديدة.

وكانت اللجان العدلية بنادي الهلال، هي أول لجان يتم انتخابها عن طريق جمعية عمومية، وهي الجمعية العمومية لإجازة مقترح النظام الأساسي الجديد التي انعقدت يوم 28 مايو الماضي.

فرغت اللجنة الرباعية التي كوَّنتها لجنة تسيير نادي الهلال، من ضبط النظام الأساسي الجديد للنادي، مع تبقي خطوتين ليصبح النظام الجديد مفعلاً.

وأكملت لجنة ضبط النظام الأساسي الجديد لنادي الهلال، والتي تضم كل من: الدكتور عبد الله العاقب أمين الصندوق بلجنة التسيير، والمهندس رامي كمال عضو لجنة التسيير، والمدير العام لنادي الهلال الدكتور محمود السر، والمهندس عز الدين الحاج رئيس لجنة تراخيص الأندية السابق، عملها بإعادة صياغة وضبط وإحكام الفهرس والترقيم وتصحيح الكلمات.

وقامت اللجنة الرباعية بتسليم النظام الأساسي الجديد، للجنة تسيير نادي الهلال ليوقع عليه كل من الرئيس هشام السوباط، والأمين العام الفريق شرطة السر أحمد عمرن هذا وتنتهي خطوات إجازة النظام الأساسي الجديد لنادي الهلال بآخر خطوة اليوم الثلاثاء، بتسليم نسخة منه لكل من المفوَّضية واللجنة الأولمبية السودانية واتحاد كرة القدم.

صحيفة الصيحة