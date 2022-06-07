الإرصاد: توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلب ولايات السودان





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة ،وتوقعت ان تنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في شمال البلاد ، كما توقعت هطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا والقضارف والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب نهر النيل و كردفان الكبرى وشرق وجنوب دارفور وولاية الخرطوم ، وسجلت أعلى درجات الحرارة في البلاد في كريمة وعطبرة وبلغت ٤٥ درجة ، كما سجلت ادناها في كادوقلي ٢٠ درجة، وسجلت أعلى درجة للحرارة بالخرطوم ٤٠ درجة وادناها ٢٩ درجة.

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