(كاف) يحدّد عدد الحضور الجماهيري لمباراة السودان





يقول مجدي شمس الدين إنّهم أكملوا كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية لدخول الجماهير.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن الموافقة على دخول 10 ألف مشجّع لمباراة منتخب السودان والكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

وكشف الأمين العام للاتحاد السوداني، مجدي شمس الدين، عن تسلّمهم موافقة مكتوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدخول، عشرة ألف متفرج للمباراة.

والأربعاء، يستقبل منتخب”صقور الجديان”، بنظيره الكونغو الديمقراطية، بملعب استاد”الجوهرة الزرقاء”.

باج نيوز