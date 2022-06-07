إيلون ماسك يكشف شروط طرح شركة إنترنت الفضاء في البورصة





أخبر إيلون ماسك موظفي شركة سبيس إكس، الأسبوع الماضي أنه من غير المحتمل أن تطرح الشركة أعمالها التجارية عبر الأقمار الصناعية ستارلينك للجمهور حتى عام 2025 أو بعد ذلك، مما يمدد الجدول الزمني المقدر للطرح العام الأولي مرة أخرى.

وأكد ماسك، أن أعمال ستارلينك يجب أن تكون “في وضع إبحار سلس” مع “إمكانيات نمو جيدة”. وقال ماسك: “بهذه الشروط، فإن تحويلها إلى شركة عامة يمكن أن يكون له معنى كبير”.

ويمثل الجدول الزمني الأخير لاكتتاب ستارلينك تأخيراً آخر، ويأتي على الرغم من الأسئلة المتكررة من مجموعة متنوعة من المستثمرين على مر السنين لامتلاك جزء من سبيس إكس وهو سهم لا يزال يتم تداوله بشكل خاص.

كان ماسك يستهدف في السابق عرض أسهم ستارلينك في أقرب وقت هذا العام، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني إلى موظفي SpaceX. قال البريد الإلكتروني، الذي أرسله ماسك في مايو 2019، “سيكون من المنطقي على الأرجح طرح Starlink للجمهور في غضون 3 سنوات أو نحو ذلك”، وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

بعد ذلك، تراجع الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX عن هذه التقديرات، قائلاً في تغريدة العام الماضي إنه سيكون “على الأقل بضع سنوات قبل أن تصبح عائدات Starlink قابلة للتوقع بشكل معقول”، مضيفاً أن “الطرح العام في وقت أقرب من ذلك سيكون مؤلماً للغاية.”

تم تصميم شبكة ستارلينك التابعة لـ SpaceX لتقديم إنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم من خلال آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض. وكشفت الشركة أواخر الشهر الماضي أن الشركة لديها الآن أكثر من 400000 مشترك حول العالم. وأطلقت سبيس إكس حوالي 2500 قمر صناعي حتى الآن لدعم النظام.

بينما تقدم SpaceX مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات Starlink، فإن السعر الأساسي الذي يبلغ 110 دولارات شهرياً وأحدث أرقام المشتركين في الشركة تشير إلى أن عائدات الخدمة السنوية تزيد عن 500 مليون دولار سنوياً.

وقال ماسك: “الأسواق العامة متقلبة” و”يمكنها أن تجلدك إذا لم تفِ بالتوقعات”.

على الجانب الآخر، تواصل SpaceX جمع المليارات من رأس المال لتطوير كل من ستارلينك وصواريخ Starship العملاقة. وبلغت قيمة الشركة 127 مليار دولار خلال جولة التمويل الأخيرة.

العربية نت