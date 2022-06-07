عطل مُفاجئ يضرب «فيسبوك» و«انستجرام»





فوجئ مستخدمي موقع «فيسبوك» و«انستجرام» بحدوث عطل مفاجئ في بعض دول العالم، اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة 1:30 مساءً.

حيث واجة المستخدمين صعوبة في الوصول إلى موقع «فيسبوك»، إذ كانت تقابلهم رسالة تقول «خطأ نحن نعمل على حله واصلاحه بأسرع ما يمكن»، طبقًا لموقع «Metro.co.uk».

وسجل موقع الويب «Down Dentector» الذي يراقب يراقب انقطاع الخدمة على المواقع الشهيرة، ارتفاعًا حادًا حيث سجل عدد كبير من الأشخاص وجود مشكلة، بينما لم يذكر الموقع أي تفاصيل عن عُطل «انستجرام».

وأفاد الموقع أن 71% من المشكلات، كانت تؤثر على موقع سطح المكتب، بينما كان 25 في المائة يكافحون لتحميل التطبيق، كما أن فإن لندن وبرمنغهام ومانشستر هي المناطق الأكثر تضررًا.

لم يعلق Facebook بعد على سبب انقطاع الخدمة، لكن لا يبدو أنه أثر على تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بعملاق الوسائط الاجتماعية، حيث أبلغ كل من مستخدمي نظام iOS وAndroid، أن «فيسبوك» يعمل لديهم كالمعتاد.

المصري اليوم