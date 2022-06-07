مصر.. اكتشاف هاتف على وضعية “التصوير” في دورة مياه للسيدات





كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على ”فيسبوك“، يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مشغل على وضعية التصوير، داخل دورة مياه للسيدات في أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي في العلمين.

الداخلية المصرية تعلن القبض على أحد العاملين بمطعم شهير عقب تداول مقطع يتضمن تضرر سيدة من اكتشاف وجود هاتف محمول "مُشغل على وضعية تصوير الفيديو" بدورة مياة السيدات#إرم_نيوز #ماكدونالدز #ماكدونالدز_الساحل_الشمالي pic.twitter.com/nYy4w5Lo6u — إرم نيوز (@EremNews) June 7, 2022

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، على ”تويتر“ إنه ”عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف وجود هاتف محمول مُشغل على وضعية تصوير الفيديو، مثبت بجوار سلة المهملات بدورة المياه الخاصة بالسيدات داخل أحد المطاعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين“.

وأضافت الوزارة أنه ”بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين بالفرع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية“.