شاهد بالصورة.. مناشدة لصحفية سودانية على صفحتها بفيسبوك لنجدتها يتقاطر إليها الجموع على نحو غير مسبوق





تقاطر الجموع على نحو غير مسبوق، لنجدة صحفية سودانية، بعد أن أطلقت مناشدة على صفحتها عقب “تعطل سيارتها”، المفاجىء، باحد شوارع العاصمة الخرطوم.

وكان مفتاح سيارة الصحفية الشهيرة “عائشة الماجدي” قد نسته داخل السيارة عقب إغلاق الأبواب، مما أصبحت في حيرة من أمرها، اضطرها لإطلاق مناشدة عاجلة عبر صفحتها على فيسبوك لمساعدتها في حل الإشكال.



وكتبت الماجدي: (أهل الفزعة الحقوني، يا اخواني المفتاح إتقفل داخل العربية دي يحلوها كيف، الحر نجضتني نجاض، أنا جنب الأدلة الجنائية قريب من أبراج الحجاز لو في زول جنبي يجي ينقذني، شوفو لي حل الله يساعدكم)، لتفاجأ بعدها بتقاطر أعداد من السودانيين لنجدتها.

وكتبت الماجدي بعدها: شكراً أولاد الحلال ما عدمتكم وما أتعدمت المروءة فيكم، شكراً لكمية الناس الجاتني فوراً، شكراً لكم واحد من شباب الخير وفر لي سيارته، عشان أستظل داخلها من هجير الشمس.

وأضافت: شكراً لكمية التلفونات الغير عادية، آسفة لي أي زول ما قدرت رديت ليهو، شكراً لكمية الرسائل لمد يد العون، شكراً لأصحاب الصفحة النُبلاء الكرام أغلبهم وصلني في موقعي.

وأردفت: شكراً لمرور شرق النيل الله يخضر ضراعكم، شكراً لمكنيكية سباق الخيل لوقفتهم النبيلة، شكراً لكل الغسالين الموجودين جنب الادلة، شكراً لسادات الادلة الجنائية كلهم، شكراً إدارة النجدة والعمليات، شكراً لك زول أعتبرني أختو وما بحب الزمن يقسي عليّ، الله يفتحها عليكم محل ما تقبلو.

الخرطوم: (كوش نيوز)