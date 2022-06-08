شاهد بالفيديو.. المطربة “إيمان الشريف” تغني في حضور “البرهان” (سوادنية سُود نبلع جب أسود)





وثق مقطع فيديو، إحياء المطربة المعروفة “إيمان الشريف”، لحفل المؤسسة التعاونية الوطنية، بمناسبة افتتاح أسواق أمدرمان للبيع المخفض، على يد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وظهرت “الشريف” تؤدي أغنية الحماسة الشهيرة (سوادنية سُود نبلع جب أسود) في حضور “البرهان”، الذي لوح بقبضة يده لها وللحضور وسط تفاعل مع الأغنية.



وكانت المؤسسة التعاونية الوطنية، قد افتتحت أسواق أمدرمان للبيع المخفض، الاثنين، التي تحوي 150 منفذ بيع مباشر للسلع واحتياجات المواطنين المختلفة، وتخصيص 4 أقسام للمواد الغذائية، إلى جانب توفير خدمات عدة، من بينها مصرفية وصحية وثقافية وترفيهية للمواطنين.

الخرطوم: (كوش نيوز)