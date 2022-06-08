السوباط يتعهد بعدم التدخل في انتخابات الهلال





تعهد رئيس لجنة تسيير نادي الهلال السوداني، هشام السوباط، بعدم التدخل في عمل اللجنة العدلية، التي ستدير العملية الانتخابية بالنادي، التي تقرر لها يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.

وكذلك تعهد السوباط في اجتمع مشترك جمعه باللجان العدلية الثلاثاء، باستاد الهلال، بتسليم مقاليد إدارة النادي من لجنة التسيير لمجلس إدارة منتخب.

وكان ممثلون عن لجنة تسيير نادي الهلال، على رأسهم الرئيس هشام السوباط، والأمين العام الفريق شرطة السر أحمد عمر ونائبه إسماعيل عثمان، وأمين الصندوق ورئيس لجنة وضع مقترح النظام الأساسي دكتور عبد الله العاقب، وعضو لجنة التسيير المهندس رامي كمال، قد اجتعموا مطولا مع اللجان العدلية، للبدء الفوري في إجراءات الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للهلال.

وقال السوباط في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك مساء الثلاثاء: “اجتمعنا اليوم بحضور عدد من أعضاء لجنة التسيير، باللجان العدلية المنتخبة من الجمعية العمومية الأخيرة”.

وأضاف: “أكدت لأعضاء اللجان حرصنا في التسيير، على أن يعمل كل منهم بما يرضي ضميره، وبصورة تشبهنا كنادٍ قائد ورائد، يدين له بالولاء والانتماء السواد الأعظم من هذا الشعب الحر الأبي”.

وواصل: “أتعهد كرئيس للتسيير ببذل أقصى جهد حتى آخر لحظة في عُمر اللجنة، من أجل الحفاظ على مكتسبات الهلال، وتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في تسليم الأمانة إلى مجلس إدارة منتخب”.

وأتم رئيس الهلال السوداني: “تجاوزنا معًا التحدي الكبير المتمثل في إجازة مقترح النظام الأساسي، وبذات العزيمة والإصرار سنمضي للعبور بالجمعية العمومية المقبلة إلى حيث يرغب أعضاء العمومية الموقرين”.

صحيفة المشهد السوداني